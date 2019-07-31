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    كوستاريكا وبنما تعتقلان 48 شخصًا للاشتباه في كونهم من مهربي البشر

    01:40 ص الأربعاء 31 يوليو 2019
    كوستاريكا وبنما تعتقلان 48 شخصًا للاشتباه في كونهم من مهربي البشر

    الشرطة في كوستاريكا

    مكسيكو سيتي - (د ب أ):

    اعتقلت الشرطة في كوستاريكا وبنما، الثلاثاء، 48 شخصا يشتبه في انتمائهم إلى شبكة لتهريب الأشخاص كانت تعرض على المهاجرين نقلهم إلى الولايات المتحدة، حسبما ذكر ممثلو الادعاء في بنما وسلطة الهجرة في كوستاريكا.

    وتم احتجاز 38 مشتبها بهم في كوستاريكا و 10 في بنما.

    وتقاضت الشبكة ما يتراوح بين 7 آلاف و20 ألف دولار من مهاجرين قادمين من كوبا وهايتي وبعض الدول الآسيوية والأفريقية.

    ويسافر المهاجرون جوا بتأشيرات سياحية إلى البرازيل أو الإكوادور أو كولومبيا أو بيرو، ويتم نقلهم برا إلى كوستاريكا، ومنها وعن طريق البحر إلى هندوراس أو عبر اليابسة إلى جواتيمالا لمواصلة رحلتهم نحو الحدود.

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