قيادي بحزب أردوغان يطالب بتسليح اللاجئين السوريين وإعادتهم إلى بلادهم

القاهرة – مصراوي:

أعلن رئيس بلدية أنقرة السابق وحليف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مليح كوكجك، تأييده لفكرة تسليح اللاجئين السوريين في تركيا وإعادتهم إلى بلادهم للقتال ضد الحكومة.

ونشر كوكجك سلسلة تغريدات، أشار فيها إلى تأييده لفكرة تدريب الشباب السوري بمعسكرات داخل تركيا قبل إرسالهم إلى بلادهم.

يأتي ذلك بعد زيادة مشاعر الكراهية نحو اللاجئين السوريين في بعض المناطق التركية بينها إسطنبول ومهاجمة أتراك لمحال سوريين في ثاني كبرى المدن التركية.

وبحسب موقع روسيا اليوم، فقد اعتبر المسؤول التركي السابق أنه "لا بد من سياسة جديدة" في تركيا تجاه اللاجئين السوريين، مؤكدا على بقاء الرجال والنساء السوريين المتجاوزين سن 35 عاما والأطفال أيضا في البلاد مع اعتبارهم ضيوفا، مقترحا أن يتم تدريب الشباب ممن هم أقل من سن 35 سنة في معسكرات، ومن ثم تسليحهم وإعادة إرسالهم إلى الحرب.

كانت وسائل إعلام تركية نقلت عن مصادر مقربة من دائرة أردوغان أن من المتوقع أن يتولى كوكجك، المستقيل من رئاسة بلدية أنقرة في عام 2017، منصب نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.

ومنذ اندلاع الحرب في سوريا، استضافت تركيا أكبر عدد من اللاجئين السوريين وصل إلى 3.5 مليون شخص.