أهم التصريحات في 24 ساعة: لا أرغب في السلطة
القاهرة – مصراوي:
قال رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح إنه لا يرغب في السلطة وأن الجيش تبنى مواقف للمقاربة بين الأطراف في الأزمة الجزائرية الحالية، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصينيون دائمًا ما يغييرون الاتفاقات في النهاية، ودعا رئيس المجلس العسكري السوداني عبدالفتاح البرهان إن الجيش يجب أن يبعد نفسه عن الاستقطاب السياسي.
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