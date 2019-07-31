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    أهم التصريحات في 24 ساعة: لا أرغب في السلطة

    02:00 ص الأربعاء 31 يوليو 2019
    أهم التصريحات في 24 ساعة: لا أرغب في السلطة

    رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح

    القاهرة – مصراوي:

    قال رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح إنه لا يرغب في السلطة وأن الجيش تبنى مواقف للمقاربة بين الأطراف في الأزمة الجزائرية الحالية، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصينيون دائمًا ما يغييرون الاتفاقات في النهاية، ودعا رئيس المجلس العسكري السوداني عبدالفتاح البرهان إن الجيش يجب أن يبعد نفسه عن الاستقطاب السياسي.

    أحمد قايد صالح دونالد ترامب المجلس العسكري السوداني الإمارات بريطانيا

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