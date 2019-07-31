حول العالم في 24 ساعة: تشكيل لجنة سودانية لتقصي الحقائق في أحداث مدينة الأبيض

القاهرة – مصراوي:

شهد العالم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إصدار اللواء الركن الصادق الطيب عبد الله، والي ولاية شمال كردفان "وسط السودان، وغرب العاصمة (الخرطوم) قرارًا، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث والاحتجاجات الطلابية في مدينة (الأبيض ) عاصمة الولاية.