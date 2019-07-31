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    حول العالم في 24 ساعة: تشكيل لجنة سودانية لتقصي الحقائق في أحداث مدينة الأبيض

    01:00 ص الأربعاء 31 يوليو 2019
    حول العالم في 24 ساعة: تشكيل لجنة سودانية لتقصي الحقائق في أحداث مدينة الأبيض

    السودان

    القاهرة – مصراوي:

    شهد العالم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إصدار اللواء الركن الصادق الطيب عبد الله، والي ولاية شمال كردفان "وسط السودان، وغرب العاصمة (الخرطوم) قرارًا، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث والاحتجاجات الطلابية في مدينة (الأبيض ) عاصمة الولاية.

    السودان الولايات المتحدة دونالد ترامب سامح شكري اليونان المهاجرين الاحتلال الإسرائيلي

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