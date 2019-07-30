  • عاجل:المؤتمر السابع للشباب.. "مناقشات وتوجيهات" (تغطية خاصة)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مؤتمر الشباب الحج 2019 فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    محكمة ألمانية ترفض قبول لجوء إيزيديين "لانتهاء الخطر عليهم بالعراق"

    09:51 م الثلاثاء 30 يوليه 2019
    محكمة ألمانية ترفض قبول لجوء إيزيديين "لانتهاء الخطر عليهم بالعراق"

    محكمة الألمانية

    لونيبرج (ألمانيا) - (د ب أ):

    أكدت محكمة ألمانية أنه لم يعد هناك خطر على الإيزيديين من التعرض للملاحقة شمال العراق.

    ولذلك رفضت المحكمة الإدارية العليا بولاية سكسونيا السفلى، اليوم الثلاثاء طلب لجوء تقدم به رجل عراقي هو وأخته.

    وبرر القاضي حكمه بأن تعرض الإيزيديين للملاحقة لم يعد محتملا منذ طرد مليشيات تنظيم الإرهابي من هناك.

    يشار إلى أن تنظيم الدولة كان قد حاصر في أغسطس 2014 أكثر من عشرة آلاف من أبناء الطائفة الإيزيدية في جبل سنجار، وأسروا واسترقّوا آلاف النساء والأطفال الإيزيديين، وقتلوا آلاف الرجال.

    وفي سياق ذي صلة تعتزم الجالية الإيزيدية في ولاية سكسونيا السفلى إحياء ذكرى المذبحة السبت المقبل واستغلال المناسبة للتوجه لألمانيا بالشكر على إيوائهم.

    ألمانيا العراق الإيزيديين الإرهاب

    الخبر التالى:

    "أرجوحة الوحدة".. كيف واجه المهاجرون ترامب على حدود المكسيك؟ (صور وفيديو)
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان