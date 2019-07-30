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    السودان: ولاية الخرطوم تعلق الدراسة لأجل غير مسمى

    09:26 م الثلاثاء 30 يوليو 2019
    السودان: ولاية الخرطوم تعلق الدراسة لأجل غير مسمى

    السودان

    القاهرة – مصراوي:

    نفت القوات المسلحة السودانية، الثلاثاء، تعليق الدراسة بجميع المدن السودانية مشيرة إلى أن وزارة التربية والتعليم أعطت الحق والتقدير لكل ولاية في اتخاذ الموقف المناسب.

    من جانبها أصدرت ولاية الخرطوم قرارًا بتعطيل الدراسة بمراحل رياض الأطفال والتعليم الأساسي والثانوية العامة بداية من غد الأربعاء إلى وقت لم يحدد، بحسب بيان للقوات المسلحة السودانية على صفحتها الرسمية بفيسبوك.

    يأتي ذلك بعد خروج طلاب المدارس في مظاهرات بداية من يوم الإثنين، شهدت مقتل 5 أشخاص في مدينة الأُبيض بولاية شمال كردفان.

    وفرضت الولاية حظر التجول لأجل غير مسمى بحجة فرض الأمن وحماية المواطنين والممتلكات.

    وشهدت مدن سودانية اليوم مظاهرات لطلاب المدارس، بدعوة من قوى الحرية والتغيير المعارضة احتجاجا على مقتل الطلاب المتظاهرين في الأُبيض.

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