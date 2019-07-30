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    وزير الداخلية الكويتي يبحث مع نظيره العراقي التعاون الأمني المشترك

    08:30 م الثلاثاء 30 يوليه 2019
    وزير الداخلية الكويتي يبحث مع نظيره العراقي التعاون الأمني المشترك

    وزير الداخلية الكويتي الفريق متقاعد الشيخ خالد الج

    الكويت - أ ش أ

    بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الفريق متقاعد الشيخ خالد الجراح الصباح اليوم الثلاثاء، مع وزير الداخلية العراقي الفريق الدكتور ياسين الياسري، سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين .

    وقال بيان صادر عن الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني ب(الداخلية) الكويتية، إن الشيخ خالد الجراح أكد خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وحرص القيادة السياسية في الدولتين على تذليل كافة الصعاب لدعم هذه الروابط وتوحيد الرؤى بشأن كافة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

    وأضاف البيان أن اللقاء تخلله عقد جلسة مباحثات بين الجانبين، تم خلالها مناقشة مجمل الأوضاع الأمنية في المنطقة، وسبل تفعيل التنسيق والتعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية في البلدين، خاصة في مراقبة الحدود البرية والبحرية، ومكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، وتجارة المخدرات والسلاح .

    ومن جانبه، أعرب وزير الداخلية العراقي، عن عميق شكره وامتنانه على حفاوة الاستقبال، وارتياحه العميق لما تم بحثه من موضوعات خلال اللقاء، مؤكدا التوافق الكامل في الرؤى بين الجانبين.

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