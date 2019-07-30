أكثر الكلمات إنتشاراً

مؤتمر الشباب الحج 2019 فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

نواب في البرلمان التونسي يزكون وزير الدفاع للترشح للانتخابات الرئاسية

08:09 م الثلاثاء 30 يوليه 2019
نواب في البرلمان التونسي يزكون وزير الدفاع للترشح للانتخابات الرئاسية

البرلمان التونسي

القاهرة – مصراوي:

وقع بعض النواب في البرلمان التونسي على وثيقة تزكية وزير الدفاع التونسي، عبد الكريم الزبيدي، للترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك بحسب النائبة عن حركة "نداء تونس"، فاطمة المسدي.

وأوضحت النائبة التونسية في تصريحات صحفية، أوردتها شبكة "روسيا اليوم"، أنها تدعم وزير الدفاع معنويًا، لكنها لم توقع على وثيقة التزكية.

ورجحت النائبة المسدي، أن عدد من النواب في البرلمان التونسي وقعوا على الوثيقة، لافتة إلى أنها في انتظار حسم حزبها مرشحه للاستحقاق الرئاسي.

من جهته، أكد النائب فيصل التبيني، أنه بمعية النائب محمد الفاضل عمران وقعوا مع 10 آخرين على تزكية الزبيدي للترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة والمقررة منتصف سبتمبر المقبل، دون علم وزير الدفاع.

تجدر الإشارة إلى أن نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا في اليومين الأخيرين صفحة على موقع "فيسبوك" لدعم ترشيح عبد الكريم الزبيدي لرئاسة الجمهورية، وقد جمعت الصفحة قرابة 20 ألف معجب منذ إنشائها.

كما طرحت الصفحة استفتاء تحت عنوان: "هل تؤيد ترشح الدكتور عبد الكريم الزبيدي للرئاسة أو لا؟"، وقد شارك فيه أكثر من 17 ألف شخص.

البرلمان التونسي تونس عبد الكريم الزبيدي الانتخابات التونسية فاطمة المسدي

الخبر التالى:

جوايدو يستقبل السفير الألماني بعد عودته إلى فنزويلا
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان