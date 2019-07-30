نواب في البرلمان التونسي يزكون وزير الدفاع للترشح للانتخابات الرئاسية

القاهرة – مصراوي:

وقع بعض النواب في البرلمان التونسي على وثيقة تزكية وزير الدفاع التونسي، عبد الكريم الزبيدي، للترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك بحسب النائبة عن حركة "نداء تونس"، فاطمة المسدي.

وأوضحت النائبة التونسية في تصريحات صحفية، أوردتها شبكة "روسيا اليوم"، أنها تدعم وزير الدفاع معنويًا، لكنها لم توقع على وثيقة التزكية.

ورجحت النائبة المسدي، أن عدد من النواب في البرلمان التونسي وقعوا على الوثيقة، لافتة إلى أنها في انتظار حسم حزبها مرشحه للاستحقاق الرئاسي.

من جهته، أكد النائب فيصل التبيني، أنه بمعية النائب محمد الفاضل عمران وقعوا مع 10 آخرين على تزكية الزبيدي للترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة والمقررة منتصف سبتمبر المقبل، دون علم وزير الدفاع.

تجدر الإشارة إلى أن نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا في اليومين الأخيرين صفحة على موقع "فيسبوك" لدعم ترشيح عبد الكريم الزبيدي لرئاسة الجمهورية، وقد جمعت الصفحة قرابة 20 ألف معجب منذ إنشائها.

كما طرحت الصفحة استفتاء تحت عنوان: "هل تؤيد ترشح الدكتور عبد الكريم الزبيدي للرئاسة أو لا؟"، وقد شارك فيه أكثر من 17 ألف شخص.