ترامب يحذر الصين من تأجيل الاتفاق التجاري حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة

واشنطن - أ ش أ

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين، اليوم الثلاثاء، من الانتظار حتى انتخابات الرئاسة الأمريكية -المقرر إجراؤها العام المقبل- للتوصل إلى اتفاق تجاري.

وقال ترامب -في سلسلة من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إن الصين قد تحظى باتفاق "جيد" إذا فاز الحزب الديمقراطي بالانتخابات الرئاسية .

وذكر الرئيس الأمريكي أنه ينبغي على الصين أن تترقب فوز أحد أعضاء الحزب الديمقراطي وبذلك ستعقد صفقة جيدة كسابقتها منذ 30 عاما لاستكمال خداع الولايات المتحدة.

بينما أكد ترامب أنه إذا فاز مرة أخرى في الانتخابات فإن الاتفاقية التي عرضتها الولايات المتحدة علي الصين ستكون أشد صرامة عن الاتفاقية التي يتم التفاوض عليها في الوقت الراهن، كما حذر من احتمالية عدم التوصل لاتفاق على الإطلاق، قائلا "إننا نسيطر بشكل كامل على الوضع وهو ما لم يتمكن منه الزعماء الأمريكيون السابقون".

ومن المقرر استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين اليوم باجتماع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتزر ووزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشن مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه.

وكان ترامب قد رفع التعريفات الجمركية على البضائع الصينية إلى 200 مليار دولار، وهدد بزيادة التعريفات على الواردات الصينية لتصل إلى 300 مليار دولار وذلك بعد انهيار المفاوضات التجارية بين البلدين في مايو الماضي، لكنه أشار إلى أنه لن يفرض تلك الزيادة في حالة استمرار المحادثات.