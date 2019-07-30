تشكيل لجنة سودانية لتقصي الحقائق في أحداث مدينة الأبيض

الخرطوم - أ ش أ

أصدر اللواء الركن الصادق الطيب عبد الله ، والي ولاية شمال كردفان "وسط السودان ، وغرب العاصمة (الخرطوم) قرارا اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث والاحتجاجات الطلابية في مدينة (الأبيض ) عاصمة الولاية، أمس الإثنين. وحسب القرار، يرأس اللجنة كبير مستشاري الولاية صلاح عبد الرحيم حجير، وتضم في عضويتها : العميد شرطة محمد علي عبد الجبار ، عضواً ومقرراً وممثلا لـ "الفرقة الخامسة مشاة هجانة" ب(الأبيض)، فضلا عن ممثل لكل من: الأجهزة العدلية، والشرطية، والأمنية.

وأكد القرار أن هدف اللجنة تحقيق العدالة، واستجلاء الحقائق والملابسات التي صاحبت احتجاجات الطلاب الأخيرة بمدينة (الأبيض ) ، لافتا إلى أن اللجنة ستعمل على التحري والتحقيق في الأسباب، والجهات التي دفعت الطلاب للخروج في الاحتجاجات، وتحديد الجهات التي أطلقت النار على المحتجين، وحصر الخسائر في الأرواح والممتلكات.

ومنح القرار اللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز مهامها.

يذكر أن مدينة (الأبيض) شهدت أمس تظاهرات لطلاب المدارس تخللتها أعمال عنف سقط فيها خمسة قتلى بينهم ثلاثة طلاب، حسبما أعلن والي شمال كردفان، محملا من أسماهم "مندسين" ، المسؤولية عن أعمال العنف التي رافقت تلك التظاهرات .

ومن جانبه ، أكد رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان، أن مقتل متظاهرين في (الأبيض ) "جريمة غير مقبولة"، مشددا على ضرورة المحاسبة الفورية والرادعة.