الحكم على سياسي إيراني بارز بالإعدام بعد إدانته بقتل زوجته

طهران - (د ب أ):

قال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، اليوم الثلاثاء، إنه قد تم الحكم على أحد السياسيين الإيرانيين البارزين بالإعدام، بعد أن أدانته محكمة إيرانية بقتل زوجته.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن إسماعيلي قوله، إن محمد علي نجفي أدين بقتل زوجته الثانية، ميترا، في أيار/مايو الماضي.

ويرغب محامي الدفاع عن نجفي في الطعن على الحكم.

وقد سيطرت محاكمة السياسي البارز 67 عاما - الذي يعمل أيضا مستشارا للشؤون الاقتصادية للرئيس حسن روحاني – على اهتمام الرأي العام في إيران لعدة أسابيع.

ولم يتم بعد تأكيد تفاصيل القضية، ولكن يزعم أن الضحية قد خانت زوجها مع رجل أصغر سنا.

وقد شغل نجفي - الإصلاحي وأستاذ الرياضيات – منصب وزير التعليم والبحث العلمي في العديد من الحكومات الإيرانية، وكان يشغل منصب عمدة طهران حتى مارس 2018.