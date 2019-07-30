حكومة الوفاق الليبية تنفي استخدام مطار معيتيقة في أغراض عسكرية

طرابلس - (د ب أ):

أبدت وزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابلس استغرابها من تصريحات جاءت على لسان رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة ضمن إحاطته أمس الاثنين أمام مجلس الأمن بخصوص الأزمة الليبية والحرب الدائرة بضواحي طرابلس.

واستغربت الوزارة ، في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" اليوم الثلاثاء ، ما أفاد به سلامة من استخدام حكومة الوفاق الوطني لمطار معيتيقة بطرابلس في أغراض عسكرية.

وأكدت الوزارة أن المطار يستخدم لحركة الملاحة الجوية المدنية وليس العسكرية ، مفيدة بأن المطار الواقع بطرابلس يعتبر المنفذ الدولي الأكثر استخداما من كل الليبيين في كل مناطق ليبيا للسفر إلى الخارج، بما في ذلك رحلات الإسعاف الطائر لنقل المرضى ، وكذلك نقل رحلات الحجاج الليبيين في موسم الحج هذا العام.

وقالت الوزارة إن "استهداف المطار طال مرافق وطائرات مدنية، ويعرض سلامة المسافرين والعاملين للخطر ويعرقل حركة التنقل ، ويسبب خسائر مادية جسيمة لقطاع الطيران المدني والنقل الجوي".

وتعرض مطار معيتيقة ، خلال الحرب التي تشهدها ضواحي طرابلس منذ أبريل الماضي، لهجمات عديدة بطائرات حربية وقذائف هاون ما أدى لتكرار إيقاف حركة الملاحة الجوية وتحويلها لمطار مصراتة شرق طرابلس.

ووقعت مساء أمس عدة قذائف هاون على المطار ما أدى لتعطيل رحلات الطيران قبل استئنافها اليوم.

ويعتبر معيتيقة المطار الوحيد العامل في طرابلس بعد تدمير مطار طرابلس الدولي بشكل كامل وخروجه عن الخدمة ابان الحرب التي دارت في العاصمة الليبية عام 2014.