ترامب يهاجم الصين بالتزامن مع بدء محادثات تجارية بين الجانبين

واشنطن - (د ب أ):

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء الصين، وذلك بالتزامن مع بدء محادثات تجارية بين ممثلين عن الجانبين في شنغهاي.

وكتب ترامب، على موقع تويتر:"الصين تتصرف بطريقة سيئة للغاية. كان من المفترض أن تبدأ شراء منتجاتنا الزراعية الآن- ولكن لا مؤشرات على أنهم سيفعلون هذا".

وأضاف :"فريقي يتفاوض معهم الآن، ولكنهم دائما ما يغيرون الاتفاق في النهاية لصالحهم. ربما يكونون ينتظرون انتخاباتنا لرؤية ما إذا كان لدينا (رئيس) ديمقراطي مثل جو النائم، ليتمكنوا بعدها من التوصل لاتفاق عظيم، كما فعلوا على مدار الثلاثين عاما الماضية، وليمضوا في خداع الولايات المتحدة، بصورة أكبر عن ذي قبل".

ويستخدم ترامب وصف "جو النائم" للإشارة إلى جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، الذي أظهر استطلاع حديث لشبكة "فوكس نيوز" أنه الأقرب لتمثيل الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية القادمة. كما أظهر الاستطلاع تفوقه على ترامب.

وهدد ترامب الصين بالقول :"المشكلة التي تنتظرهم هي أنني إذا ما فزت فإن الاتفاق الذي سيُطرح سيكون أقسى بكثير مما نتفاوض عليه الآن ... أو لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق".