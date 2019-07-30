العربي الأوروبي بجنيف: ترحيل اللاجئين السوريين من تركيا قسريا تصرف غير إنساني

القاهرة - مصراوي:

قال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان جنيف ان ترحيل اللاجئين السوريين قسريا من تركيا واستخدام العنف معهم هو تصرف غير إنساني يتعارض تماما مع المعايير الحقوقية الدولية التي تُلزم الدولة المُضيفة أن تتبع القواعد والضوابط الدولية في التعامل مع اللاجئين وتحديدا الاتفاقية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢٥ يوليو ١٩٥٢ والموقعة من 139دولة والتي بنيت على مجموعة من حقوق الإنسان الأساسية التي على الأقل يجب أن تكون معادلة للحقوق و الحريات التي يتمتع بها الرعايا الأجانب.

واكد في بيان له ان استضافة الدولة التركية للاجئين السوريين في الأساس صفقة أراد منها النظام التركي الحصول على مكاسب مالية و سياسية من الأتحاد الأوروبي بعد أن طلب أردوغان ٦ مليارات وقد حصل على جزء بسيط من هذا المبلغ وتوقفت بعدها المساعدات نتيجة للتجاوزات والانتهاكات في ملف حقوق الإنسان وضغط سياسيا للحصول على عضوية الأتحاد الأوروبي وهو ما قوبل بالرفض القاطع .

وأضاف في البيان أن النظام التركي تعرض لضغوط شعبية بسبب الركود الاقتصادي ومعدلات التضخم العاليه التي بلغت 30% العام الماضي وفقد الليرة التركي 40% من قيمتها وارتفاع معدلات البطالة مما أدي إلي حالة من الغضب تجاه السوريين الذين ينظر الأتراك للكثيرين منهم باعتبارهم عمالة رخيصة تستولي على الوظائف وتستفيد من الخدمات العامة وهو الأمر الذي أدي لحدوث موجات عنف تستهدف متاجر وممتلكات السوريين .

كما ان ملف اللاجئين السوريين خرج عن السيطرة وأصبح صداع مزمن في رأس النظام التركي في صفقة أراد منها تحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية خرج منها خالي الوفاض وغضب شعبي يهدد سيطرة حزب العدالة والتنمية على الوضع السياسي ويعطي فرصة ذهبية للمعارضة التركية في الحصول على مكاسب سياسية في المستقبل القريب.