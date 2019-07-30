وزير الزراعة الفرنسي: تهديد ترامب حول النبيذ "سخف" و"غباء"

باريس- (أ ف ب):

وصف وزير الزراعة الفرنسية ديدييه جيوم، الثلاثاء، بـ"السخف" و"الغباء" تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم على النبيذ الفرنسي ردا على الضريبة الفرنسية التي فرضت على مجموعات الانترنت الأميركية العملاقة.

وقال جيوم يوم لشبكة "بي اف ام تي في-اذاعة مونتي كارلو" الثلاثاء "بالتأكيد أخشى فرض رسوم لكن هذا أمر سخيف. من السخف كنقاش سياسي واقتصادي القول: إذا فرضتم ضريبة على مجموعات الانترنت فسنفرض رسوما على نبيذكم. هذا غباء".

وأضاف "نفرض ضرائب على المجموعات الرقمية لأنها تحقق أرباحا هائلة بملايين أو مليارات اليورو أو الدولارات عير تشغيل أشخاص من بلدنا وليس هناك أي سبب حتى لا يدفعوا ضرائب".

وتابع "إنها المرة الثالثة التي يهدد فيها الرئيس الأمريكي بفرض رسم، المرة الثالثة خلال عام، سنرى اذا كان سيفعل ذلك الآن".

وأكد جيوم أن "النبيذ الأمريكي ليس أفضل من النبيذ الفرنسي" معتبرا تصريحات ترامب الذي ندد الجمعة بـ"غباء" الرئيس ايمانويل ماكرون بأنها "غير مقبولة".

وكان ترامب كتب على تويتر "فرضت فرنسا لتوها ضريبة رقمية على شركاتنا الأمريكية التكنولوجية الكبرى. إذا كان ثمة طرف ينبغي أن يفرض ضريبة عليها، فهو البلد الام، الولايات المتحدة".

واضاف "سنرد قريبا بالمثل بعد غباء ماكرون. قلت دائما إن النبيذ الأمريكي افضل من النبيذ الفرنسي".

وفي يونيو، ألمح ترامب الى امكان فرض رسوم جمركية اضافية على فرنسا لتصحيح منافسة اعتبرها "غير شريفة".

وقال في مقابلة طويلة مع سي ان بي سي ان "فرنسا تفرض ضريبة باهظة على النبيذ في حين ان ضريبتنا على النبيذ الفرنسي ضئيلة".

واضاف "هذا غير منصف، سنقوم بشيء ما" على هذا الصعيد.

وخلال قمة وزراء مالية دول مجموعة السبع التي عقدت الاسبوع الفائت في فرنسا، اعلن وزير المالية الفرنسي برونو لومير أن بلاده لن تتنازل عن فرض ضرائب على شركات الانترنت العملاقة.