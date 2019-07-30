وزير الخزانة التركي: النمو للعام الحالي قد يقترب من التوقعات ... ولا توجد لدينا مشكلة في التمويل

أنقرة - (د ب أ):

توقع وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق أن يكون نمو الاقتصاد التركي إيجابيا هذا العام، وشدد على أن تركيا ليس لديها مشكلة في التمويل وأن "الأسوأ قد مضى".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنه القول اليوم الثلاثاء للصحفيين في أنقرة إن النمو للعام الحالي قد يقترب من التوقعات الحكومية بتسجيل نمو بـ3ر2% لعام 2019 .

وأشار إلى أن الحكومة "ليس لديها مشكلة في التمويل" وأنها قادرة على الاقتراض بسهولة من الداخل والخارج.

ولفت إلى أن تكاليف الاقتراض في البلاد تتجه نحو التراجع، وشدد على أن حجم تخفيف القيود النقدية هو أمر بيد البنك المركزي.

وقال :"تركيا ستقوم بإجراء خفض كبير في أسعار الفائدة، إلا أننا لسنا الطرف الذي يحدد هامش ذلك ... البنك المركزي هو من يتخذ الخطوات، بالنظر إلى البيانات".

وقال، بصفته ممثلا للسلطة التنفيذية، إنه يرى أن "خفض أسعار الفائدة أمر إيجابي"، وأشار إلى أن معدل التضخم سينهي هذا العام دون المستهدف من الحكومة عند 9ر15% لأسباب من بينها "انضباط الميزانية".

وشدد :"النظام المناعي للاقتصاد أقوى مقارنة بالعام الماضي ... الأسوأ قد مضى بالنسبة لتركيا".