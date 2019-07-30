  • عاجل:مصدر لـ"مصراوي": فضل مشرفًا على منتخب مصر.. ولجنة لإدارة اتحاد الكرة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    القمة 118 تنقلات الداخلية فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    وزير الخزانة التركي: النمو للعام الحالي قد يقترب من التوقعات ... ولا توجد لدينا مشكلة في التمويل

    02:07 م الثلاثاء 30 يوليو 2019
    وزير الخزانة التركي: النمو للعام الحالي قد يقترب من التوقعات ... ولا توجد لدينا مشكلة في التمويل

    وزير المالية التركي براءت البيرق

    أنقرة - (د ب أ):

    توقع وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق أن يكون نمو الاقتصاد التركي إيجابيا هذا العام، وشدد على أن تركيا ليس لديها مشكلة في التمويل وأن "الأسوأ قد مضى".

    ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنه القول اليوم الثلاثاء للصحفيين في أنقرة إن النمو للعام الحالي قد يقترب من التوقعات الحكومية بتسجيل نمو بـ3ر2% لعام 2019 .

    وأشار إلى أن الحكومة "ليس لديها مشكلة في التمويل" وأنها قادرة على الاقتراض بسهولة من الداخل والخارج.

    ولفت إلى أن تكاليف الاقتراض في البلاد تتجه نحو التراجع، وشدد على أن حجم تخفيف القيود النقدية هو أمر بيد البنك المركزي.

    وقال :"تركيا ستقوم بإجراء خفض كبير في أسعار الفائدة، إلا أننا لسنا الطرف الذي يحدد هامش ذلك ... البنك المركزي هو من يتخذ الخطوات، بالنظر إلى البيانات".

    وقال، بصفته ممثلا للسلطة التنفيذية، إنه يرى أن "خفض أسعار الفائدة أمر إيجابي"، وأشار إلى أن معدل التضخم سينهي هذا العام دون المستهدف من الحكومة عند 9ر15% لأسباب من بينها "انضباط الميزانية".

    وشدد :"النظام المناعي للاقتصاد أقوى مقارنة بالعام الماضي ... الأسوأ قد مضى بالنسبة لتركيا".

    براءت ألبيرق وزير الخزانة التركي النمو للعام الحالي الاقتصاد التركي

    الخبر التالى:

    مقتل ليبي إثر سقوط صواريخ على منزله في طرابلس
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان