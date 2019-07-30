ترامب يهاجم الصين بالتزامن مع بدء محادثات تجارية بين الجانبين

واشنطن - (د ب أ):

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء الصين، وذلك بالتزامن مع بدء محادثات تجارية بين ممثلين عن الجانبين في شنغهاي.

وكتب ترامب، على موقع تويتر:"دائما ما يغيرون الاتفاق في النهاية لصالحهم. ربما يكونون ينتظرون انتخاباتنا لرؤية ما إذا كان لدينا (رئيس) ديمقراطي مثل جو النائم"، في إشارة للمرشح الديمقراطي جو بايدن.