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    ترامب يهاجم الصين بالتزامن مع بدء محادثات تجارية بين الجانبين

    02:05 م الثلاثاء 30 يوليو 2019
    ترامب يهاجم الصين بالتزامن مع بدء محادثات تجارية بين الجانبين

    دونالد ترامب

    واشنطن - (د ب أ):
    هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء الصين، وذلك بالتزامن مع بدء محادثات تجارية بين ممثلين عن الجانبين في شنغهاي.

    وكتب ترامب، على موقع تويتر:"دائما ما يغيرون الاتفاق في النهاية لصالحهم. ربما يكونون ينتظرون انتخاباتنا لرؤية ما إذا كان لدينا (رئيس) ديمقراطي مثل جو النائم"، في إشارة للمرشح الديمقراطي جو بايدن.

    الصين دونالد ترامب الحرب التجارية واشنطن

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