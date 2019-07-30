السعودية: فتح وظائف "كاتب عدل" للنساء لأول مرة

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت وزارة العدل السعودية عن فرص نسائية للعمل في كتابات العدل بمختلف مناطق المملكة، تحت مُسمى وظيفة "كاتب عدل" للمرة الأولى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وتأتي هذه الخطوة بناء على توجيهات من وزير العدل السعودي، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإتاحة فرص لتوظيف النساء ككاتبات عدل، والتوسع في تمكينهن في المرفق العدلي بالمملكة، بعد قيام الوزارة مؤخرًا بتعيين النساء السعوديات المؤهلات في مجالات القانون والشريعة والاجتماع والإدارة والتقنية في الوزارة للمرة الأولى.

ومن المُقرر إعلان التقديم على الوظائف اعتبارًا من اليوم الثلاثاء ولمدة أسبوع، حسب الشروط ذات الصلة، عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل السعودية.

وذكرت قناة "العربية" الإخبارية أنه سيتم تعيين كاتبات العدل في المدن الرئيسية بالمملكة كخطوة أولى، لتنتقل بعدها إلى باقي المدن السعودية.

وستكون مهام عمل كاتبات العدل مُشابهة لعمل كُتّاب العدل من الرجال في عدد من المجالات، بما في ذلك توثيق الوكالات وفسخها أو العدول عنها، والتنازل عن الميراث، وتسجيل العقود، وغيرها من الخدمات. وسيقتصر اختيار كاتبات العدل على خرّيجات الشريعة.