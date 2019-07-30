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    جندي أفغاني يقتل جنديين أمريكيين بجنوب أفغانستان

    01:00 م الثلاثاء 30 يوليو 2019
    جندي أفغاني يقتل جنديين أمريكيين بجنوب أفغانستان

    الجيش الأفغاني

    كابول - (د ب أ):

    أعلن مسؤول اليوم الثلاثاء مقتل جنديين أمريكيين على يد جندي أفغاني بإقليم قندهار بجنوب أفغانستان.

    وقال أحمد صديق المتحدث باسم فيلق اتال 205 العسكري إن فردا بالجيش الأفغاني فتح النار على جنود أمريكيين داخل قاعدة عسكرية في منطقة شاه والي كوت.

    وأضاف أن الجندي الأفغاني أصيب في الواقعة، ويتلقى العلاج الطي حاليا.

    وأكدت مهمة الدعم الحازم التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان مقتل الجنديين الأمريكيين.

    ولم يفصح الناتو عن مزيد من التفاصيل حول هوية الجنود أو مكان حدوث الواقعة.

    ويذكر أن 12 جنديا أمريكيا لقوا حتفهم في أفغانستان منذ بداية هذا العام.

    الجيش الافغاني قليم قندهار فغانستان

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