بوريس جونسون يزور ويلز للحصول على دعم شعبي لموقفه من البريكست

لندن - (د ب أ):

من المقرر أن يقوم رئيس الوزراء البريطاني الجديد، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، بزيارة ويلز، في إطار حملته التي تهدف إلى الحصول على دعم شعبي من أجل موقفه المتشدد فيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وقال جونسون قبيل اجتماعاته مع المزارعين والعمال المحليين، وإجراء محادثات مع مارك دريكفورد، رئيس حكومة ويلز "إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يقدم فرصا هائلة لبلدنا، وقد حان الوقت لكي ننظر إلى المستقبل بفخر وتفاؤل".

وأضاف: "بمجرد أن نترك الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، سوف تتاح لنا فرصة تاريخية لتقديم خطط جديدة لدعم الزراعة – وسوف نتأكد من حصول المزارعين على اتفاق أفضل".

وفي تغريدة له قبيل اجتماعه مع جونسون، اتهم دريكفورد الذي ينتمي لحزب العمال، الحكومة بأنها "لا تعترف بسبل العيش المهددة. فليس هناك إجابات جدية، ولا توجد خطة لمزارعي ويلز".

وكان جونسون تعهد بسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر، سواء تم التوصل لاتفاق أم لا.