حريق بفندق لحجاج فلسطينيين في مكة (صور)

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القاهرة - مصراوي:

سيطرت قوات الدفاع المدني السعودي صباح اليوم الثلاثاء على حريق اندلع في سكن حجاج قطاع غزة في مكة المكرمة.

وبحسب روسيا اليوم فقد تم إخلاء جميع الحجاج الفلسطينيين من فندق جوهر السعد دون تسجيل إصابات.

واندلع الحريق نتيجة ماس في غرفة الكهرباء، وأدى لانتشار دخان كثيف في الطابق الأرضي، ما اضطر إدارة الفندق إلى إخلاء الحجاج.