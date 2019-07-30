صقور العراق: البغدادي مشلول لكن نفوذه قوي و"يده طايلة"

القاهرة - مصراوي:

صرح رئيس خلية الصقور الاستخبارية العراقية أبو علي البصري لصحيفة "الصباح" العراقية، إن البغدادي يعاني من شلل في أطرافه بسبب إصابته بشظايا صاروخ في العمود الفقري.

وقالت خلية الصقور الاستخبارية التابعة للداخلية العراقية، الاثنين، إن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي موجود في سوريا، ولا يزال يتمتع بنفوذ قوي داخل التنظيم.

وقال البصري إنه "بعد الانتكاسة العسكرية لداعش في العراق وسوريا، أصبح هناك خطر دائم على إبراهيم السامرائي الملقب بالبغدادي الموجود حالياً في سوريا مع معاونيه العرب والأجانب".

وأضاف أن البغدادي أعطى أولوية كبرى خلال الفترة الماضية للتصدي للتهديدات الاستخبارية وحفظ التنظيم من الاختراقات.

وأوضح أن زعيم داعش لا يزال يتمتع بنفوذ قوي وطاعة بين أتباعه من جنسيات أجنبية وعربية، وأجرى تغييرات لتعويض الإرهابيين الذين قُتلوا خلال العمليات المشتركة في سوريا وعمليات تحرير نينوى والرمادي وصلاح الدين وباقي المناطق.

ولفت البصري إلى أن البغدادي يعاني من شلل في أطرافه بسبب إصابته بشظايا صاروخ في العمود الفقري خلال عملية لخلية الصقور بالتنسيق مع القوات الجوية أثناء اجتماعه بمعاونيه في منطقة هجين جنوب شرقي محافظة دير الزور السورية قبل تحريرها عام 2018.

ومنذ الإعلان الرسمي نهاية 2017 عن هزيمة التنظيم في العراق، تفرق من تبقى من مقاتليه، وعادوا إلى أسلوب "حرب الشوارع" واختفى البغدادي تماما عن الأنظار.

غير أن البغدادي ظهر للمرة الأولى منذ عام 2014 في 29 أبريل الماضي، في مقطع فيديو مدته 18 دقيقة، تحدث فيه عن المعارك التي خاضها أتباعه في العراق وسوريا.