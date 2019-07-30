السفير الإيراني في لندن: نعارض مبادلة ناقلتي النفط مع بريطانيا

طهران- (د ب أ):

أعلن السفير الايراني في لندن حميد بعيدي نجاد أن بلاده تعارض مبادلة أو مقایضة ناقلة النفط المحتجزة لديها مع ناقلة النفط المحتجزة لدى بريطانيا.

ونقلت وكالة أنباء " فارس" الايرانية اليوم الثلاثاء عن نجاد قوله إن "من غير الممكن تطبيق المقترح الذي أوردته بعض وسائل الإعلام البريطانية المتضمن مبادلة أو مقايضة ناقلتي النفط المحتجزتين لدى إيران وبريطانيا".

وأضاف أن "بريطانيا احتجزت ناقلة النفط الإيرانية بصورة غير قانونية (في إقليم جبل طارق) فيما قامت إيران بتوقيف ناقلة النفط البريطانية لانتهاكها بعض الضوابط الاساسية المتعلقة بأمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز".

وكانت الحكومة المحلية في إقليم جبل طارق الخاضع للسيطرة البريطانية قد أعلنت في الرابع من يوليو احتجازها ناقلة النفط الايراني "غريس 1" بحجة نقلها النفط الى سورية المفروضة عليها إجراءات الحظر الأوروبي.

وأعلن الحرس الثوري الايراني في 19 يوليو الجاري توقيف ناقلة النفط البريطانية "ستينا امبيرو" ، وقال في بيان حينها إن ذلك جاء بعد انتهاكا السفينة قوانين وضوابط الملاحة البحرية في مضيق هرمز ، وبناء على طلب من منظمة الموانئ والملاحة البحرية في محافظة هرمزكان جنوب إيران.