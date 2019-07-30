بدء مراسم تنصيب الملك الماليزي الـ16

كوالالمبور - (أ ش أ):

بدأت في القصر الوطني الماليزي اليوم الثلاثاء مراسم تنصيب السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ليكون الملك الماليزي الـ 16، حيث دخل السلطان عبدالله وحرمه الملكة توجكو حجة عزيزة أمينة ميمونة الإسكندرية، القاعة "باليرونج سيري"، بالملابس الملكية لبدء المراسم.

وذكرت وكالة أنباء (برناما) الماليزية أنه من بين ضيوف الشرف الذين حضروا المراسم، سلطان بروناي دار السلام السلطان حسن البلقية وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على دعوة خاصة من قبل السلطان عبد الله نفسه.

و‫تم تعيين السلطان عبد الله الملك الماليزي الـ 16 لمدة خمسة أعوام اعتبارًا من 31 يناير 2019 في اجتماع الملوك والسلاطين الـ-251 في يناير الماضي، خلفاً للملك الماليزي الـ 15 السلطان محمد الخامس الذي استقال من منصبه في 6 يناير الماضي منذ توليه المنصب 13 ديسمبر 2016.‬

‫يذكر أن ماليزيا مكونة من 14 ولاية 9 منها سلطنات وراثية و5 أخرى حكام الولايات ‫ويتناوب السلاطين التسعة للولايات هذا المنصب بانتخابات تجرى خلال اجتماع الملوك والسلاطين.‬