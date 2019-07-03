ترامب للمهاجرين الغاضبين من سوء ظروف مراكز الاحتجاز: لا تأتوا لأمريكا

القاهرة – مصراوي:

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، المهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعدم القدوم إذا كانوا غير راضين عن ظروف مراكز الاحتجاز على الحدود الأمريكية.

وكتب تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر قال فيها: "لو كان المهاجرين غير الشرعيين غير سعداء بظروفهم في مراكز الاحتجاز التي تم إنشاءها بشكل سريع، عليهم ألا يأتوا. كل المشاكل ستنتهي".

يأتي ذلك بعد أيام من تقارير محلية عن الظروف السيئة التي يعيش فيها المهاجرون على الحدود الأمريكية الجنوبية خلال انتظار دورهم في تقديم طلبات الدخول أو اللجوء.

ولقي مهاجر وطفلته التي لم تتجاوز العامين مصرعها الأسبوع الماضي حينما حاولا عبور نهر بجنوب الولايات المتحدة وعلى الحدود مع المكسيك.

وتشابهت صورة الطفلة القتيلة مع صورة الطفل السوري إيلان كردي الذي مات غرقا وطفت جثته على شواطئ المتوسط، ليصبح رمزًا للظروف السيئة التي يواجهها المهاجرون السوريون.