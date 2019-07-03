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    سوريا: مقتل 4 أشخاص بعد تفجير انتحاري في السويداء

    09:07 م الأربعاء 03 يوليه 2019
    سوريا: مقتل 4 أشخاص بعد تفجير انتحاري في السويداء

    تفجير انتحاري في السويداء

    القاهرة – مصراوي:

    قالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، الأربعاء إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب آخرين، بعد انفجار دراجة نارية مفخخة في شارع القنوات بمدينة السويداء جنوبي البلاد.

    من جانبها، ذكرت مصادر محلية إلى سقوط عدد من المصابين بحالات متفاوتة، موضحة أن المعلومات الأولية تشير لوقوع تفجير انتحاري نفذه شخص كان يستقل دراجة نارية، فيما أفادت بوجود استنفار أمني كبير في المدينة.

    تفجير انتحاري السويداء سوريا الحرب السورية

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