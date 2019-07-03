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    محتجون في نيجيريا يمنعون الوصول إلى مصفاة نفط حكومية

    08:57 م الأربعاء 03 يوليه 2019
    محتجون في نيجيريا يمنعون الوصول إلى مصفاة نفط حكومية

    أرشيفية

    لاجوس - (د ب أ)

    أغلق المئات من المحتجين في نيجيريا طريق الوصول إلى مصفاة حكومية للنفط في مدينة واري بجنوب البلاد للمطالبة بتحسين ظروف العاملين، حسبما قال مسؤول في نقابة عمالية.

    ونقلت وكالة أنباء (بلومبرج) عن ديميروكيوان ايمدور، المتحدث باسم العاملين اليوم الأربعاء، قوله إن المحتجين هم من العمال المؤقتين الذين يريدون تحويلهم إلى عمال دائمين.

    يذكر أن شركة "واري للتكرير والبتروكيماويات" التي لديها القدرة على تكرير 125 ألف برميل من النفط الخام يوميا، تعد وحدة تابعة للشركة الوطنية للبترول في نيجيريا.

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