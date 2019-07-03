العراق: السيطرة على حريق بخط أنابيب نفط استراتيجي استهدف بعبوات ناسفة
08:16 م الأربعاء 03 يوليه 2019
بغداد - (أ ش أ)
أفاد مصدر أمني عراقي،اليوم الأربعاء، بالسيطرة على حريق اندلع بخط أنابيب نفط استراتيجي في أطراف الموصل.
وقال المصدر - وفقًا لقناة "السومرية نيوز" العراقية - إنه "تمت السيطرة على حريق اندلع بخط أنابيب نفط استراتيجي في أطراف الموصل بمشاركة خمس فرق"، مضيفًا أن الحريق اندلع على إثر انفجار ثلاث عبوات ناسفة.
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