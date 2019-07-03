العراق: السيطرة على حريق بخط أنابيب نفط استراتيجي استهدف بعبوات ناسفة

بغداد - (أ ش أ)

أفاد مصدر أمني عراقي،اليوم الأربعاء، بالسيطرة على حريق اندلع بخط أنابيب نفط استراتيجي في أطراف الموصل.

وقال المصدر - وفقًا لقناة "السومرية نيوز" العراقية - إنه "تمت السيطرة على حريق اندلع بخط أنابيب نفط استراتيجي في أطراف الموصل بمشاركة خمس فرق"، مضيفًا أن الحريق اندلع على إثر انفجار ثلاث عبوات ناسفة.