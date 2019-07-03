  • عاجل:الإفتاء: غدًا أول أيام شهر ذي القعدة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عزت أبو عوف ثورة 30 يونيو ترامب في كوريا الشمالية عمرو وردة ريهام سعيد أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة الطقس الاحتجاجات في السودان نتيجة أولى ثانوي هجمات ناقلات النفط

    العراق: السيطرة على حريق بخط أنابيب نفط استراتيجي استهدف بعبوات ناسفة

    08:16 م الأربعاء 03 يوليه 2019
    العراق: السيطرة على حريق بخط أنابيب نفط استراتيجي استهدف بعبوات ناسفة

    خطوط أنابيب النفط

    بغداد - (أ ش أ)

    أفاد مصدر أمني عراقي،اليوم الأربعاء، بالسيطرة على حريق اندلع بخط أنابيب نفط استراتيجي في أطراف الموصل.

    وقال المصدر - وفقًا لقناة "السومرية نيوز" العراقية - إنه "تمت السيطرة على حريق اندلع بخط أنابيب نفط استراتيجي في أطراف الموصل بمشاركة خمس فرق"، مضيفًا أن الحريق اندلع على إثر انفجار ثلاث عبوات ناسفة.

    هذا المحتوى من

    أنابيب النفط حريق خط نفطي العراق

    الخبر التالى:

    محتجون في نيجيريا يمنعون الوصول إلى مصفاة نفط حكومية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان