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    المسماري: نعمل بحرفية ولم نستهدف مركز المهاجرين في تاجوراء بطرابلس

    08:07 م الأربعاء 03 يوليو 2019
    المسماري: نعمل بحرفية ولم نستهدف مركز المهاجرين في تاجوراء بطرابلس

    الجيش الليبي

    القاهرة – مصراوي:

    أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، أن القوات المسلحة لم تستهدف مركز المهاجرين في تاجوراء، بالعاصمة طرابلس.

    وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة تطالب بمناقشة انتهاكات ميليشيات طرابلس بحق المدنيين في جلسة مجلس الأمن المقرر عقدها اليوم بشأن ليبيا.

    وتخوض القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، عمليات عسكرية لتطهير العاصمة الليبية طرابلس من "الميلشيات الإرهابية" التي تسيطر عليها حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج.

    وأوضح أن الحرب الإعلامية في مدينة غريا، بدأت قبل الحرب العسكرية على الأرض، فكل من تصفح وسائل الإعلام منذ أيام، يقرأ سقوط غريان قبل ساعتين ن بدء القتال على الأرض.

    واستطرد أن حكومة الوفاق وجماعة الإخوان المسلمين استغلت شائعات ضرب مراكز المهاجرين في تاجوراء، لحث مجلس الأمن لإصدار قرار بوقف القتال في طرابلس، إلا أنهما فشلا بشكل ذريع.

    وأوضح المتحدث باسم الجيش الليبي، أن هدف القوات المسلحة في ليبيا، هو "الضرب بيد من الحديد" على جماعة الإخوان المسلمين، والتنظيمات الإرهابية، والقاعدة وداعش، قائلًا: "إن بنادقنا موجهة نحو تلك التنظيمات".

    وقال المسماري، إن جماعة الإخوان المسلمين سقطت في مصر والسودان ولم يتبق لهم سوى طرابلس، وهي تمثل لهم شيئين، يهددون بلجنة غير شرعية.

    واستطرد المسماري، أن الجيش الليبي، يعتمد الحرفية والدقة منذ انطلاق عملية الكرامة، ولا يستهدف المدنين، مطالبًا بفتح تحقيق دولي ومستقل في جرائم الميليشيات في ليبيا.

    ايواء المهاجرين تاجوراء أحمد المسماري الجيش الليبي

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