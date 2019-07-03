رئيس المجلس العسكري السوداني يعفو عن أسرى حركة "جيش التحرير"

القاهرة - مصراوي:

أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، اليوم، قرارًا بالعفو العام عن أسرى حركة جيش تحرير السودان.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، نص القرار على العفو عن المتهمين الأسرى من حركة جيش تحرير السودان البالغ عددهم 235 أسيرًا، وإطلاق سراحهم فورًا ما لم يكونوا مطلوبين في أي إجراءات قانونية أخرى، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.