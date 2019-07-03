يحمل سلاح أبيض.. ضبط شاب كويتي هدد بتفجير القنصلية المصرية

القاهرة – مصراوي:

قالت جريدة "القبس" إن الشرطة الكويتية قبضت على شاب كويتي اعتدى بالضرب على أمن القنصلية المصرية في منطقة السلام ويحمل سلاح أبيض، مهددًا بتفجيرها.

وبحسب الجريدة الكويتية فقد ورد بلاغ من أمن القنصلية المصرية لوزارة الداخلية الكويتية باعتداء شاب بالضرب على أحد أفراد الأمن بعد مشادة معهم بسبب رفضه الامتثال للتعليمات والقوانين داخل القنصلية.

وهدد الشاب البالغ من العمر 22 عامًا، بتفجير القنصلية المصرية في الكويت.

وتفقد السفير المصري بالكويت، طارق القوني، القنصلية المصرية عقب واقعة تهديد الشاب بتفجير القنصلية، مؤكدًا أنه تم السيطرة على الوضع في حينه من جانب أفراد أمن القنصلية.

وأوضحت الجريدة الكويتية، أن الشاب لم يكن يحمل سوى سلاح أبيض، ولم يعثر بحوزته على أوراق تدل على هويته، مشيرة إلى أنه كان يحاول دخول القنصلية لإنجاز معاملة، ولم يتم السماح له لعدم حمله ما يكشف هويته، فهدد بتفجير نفسه والقنصلية، مرددا عبارات غير مفهومة.

وقال السفير القوني إنه تم تسليم الشاب للشرطة الكويتية، لمتابعة الإجراءات ضده والتحقيق معه لمعرفة دوافع ما قام به.

وبدأت السلطات الكويتية التحقيق مع الشاب على ضوء البلاغ المقدم من القنصلية، بانتظار الممثل القانوني للقنصلية لتسجيل قضيته.