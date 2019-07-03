المستشار التجاري لترامب: أمريكا تخوض نزاعا شرعيا مع الصين وليس حربا

واشنطن - (د ب أ):

قال بيتر نافارو المستشار التجاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة الأمريكية تخوض نزاعا شرعيا مع الصين وليس حربا.

وأضاف في حوار مع شبكة بلومبرج للأنباء أن أمريكا والصين لديهما التزاما قويا نحو استئناف المباحثات.

وأشار نافارو إلى أن أمريكا تخوض نزاعات تجارية مع أوروبا أيضا.

وطالب نافارو في الحوار بنك الاحتياط الاتحادي بخفض معدل الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وكان الرئيس ترامب قد التقى السبت الماضي مع نظيره الصيني جي شين بينج على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان.

وأعلن ترامب في أعقاب اجتماعه مع شي جين بينج أن بلاده لن تفرض رسوما جمركية جديدة على السلع الصينية، مما يسمح بمزيد من الوقت لإجراء مفاوضات بشأن التجارة والوصول إلى السوق.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت حتى الآن رسوما جمركية على سلع صينية تقدر قيمتها بـ250 مليار دولار، بينما ردت الصين بفرض رسوم على سلع بقيمة 110 مليارات دولار.

وكان ترامب وشي قد اتفقا سابقا على هدنة في حربهما التجارية في قمة مجموعة العشرين الأخيرة التي عقدت في ديسمبر في الأرجنتين.لكن انهارت المفاوضات التي استمرت لأشهر في مايو، عندما زاد كل طرف الرسوم الجمركية على الطرف الآخر.