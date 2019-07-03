بوتين: روسيا ستستضيف عددا من القمم الكبرى قريبا

موسكو - (د ب أ):

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن خطط بلاده لاستضافة عدد من القمم الكبرى في المستقبل القريب، حسب موقع "روسيا اليوم" اليوم الأربعاء.

وقال بوتين في مراسم استلام وثائق الاعتماد من سفراء دول أجنبية في موسكو، اليوم :"ستجري لدينا في المستقبل القريب سلسلة من الفعاليات الدولية الكبرى".

وذكر أن روسيا بدأت رئاستها في منظمة شنغهاي للتعاون، وفي بداية العام القادم في مجموعة بلدان بريكس (البرازيل والهند وروسيا والصين وجنوب إفريقيا).

وأضاف:"في يوليو عام 2020 سنستضيف قمتي هاتين المنظمتين".

وتابع:"في سبتمبر القادم سيعقد في مدينة فلاديفوستوك المنتدى الاقتصادي الشرقي الجديد. ونتوقع أن يشارك فيه كثير من ضيوف الشرف، ومنهم رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، ورئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي. كما نخطط لبحث آفاق تنفيذ المشاريع الاستثمارية المشتركة الكبيرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والقيام بتبادل الآراء حول وسائل الصلات المتبادلة لعمليات التكامل المختلفة بهدف إنشاء الشراكة الاستراتيجية الكبيرة".

وقال الرئيس الروسي أيضا إن موسكو ستستضيف في بداية أكتوبر القادم "أسبوع الطاقة الروسي" الذي سيناقش "مسائل ضمان أمن الطاقة العالمي والوصول الكامل للطاقة وتخفيض تقلب الأسعار في أسواق الطاقة العالمية".

وأضاف: "نجري عملا نشيطا لإعداد أول قمة روسيا-إفريقيا في روسيا. وستعقد في نهاية أكتوبر القادم في مدينة سوتشي. كما سيعقد قبلها المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي".