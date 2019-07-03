العثور على 200 جثة في مقبرة قرب مدينة الرقة السورية

دمشق - (د ب أ):

عثر فريق الاستجابة الأولية في مجلس الرقة المدني التابع لمجلس سوريا الديمقراطي على حوالي 200 جثة في مقبرة قرب مدينة الرقة بشمال سوريا.

وقال مصدر مسؤول في مجلس الرقة المدني:"انتشل فريق الاستجابة الأولية خلال عمله في مقبرة معسكر الطلائع قرب قرية فخيخة المعسكر 5 كم جنوب غرب مدنية الرقة على 190 جثة خلال عمله من تاريخ 10 يونيو لغاية 30 من نفس الشهر".

وأكد المصدر ، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاربعاء أن "المقبرة تضم العشرات من عناصر تنظيم داعش الذين كان قادة التنظيم يرفضون دفنهم في مدينة الرقة بل يتم دفنهم في مناطق غرب الفرات باعتبارها تسمى أرض الشامية أي (أرض الشام) وتعتبر بالنسبة لهم مباركة ".

ولفت إلى انه تم العثور على العشرات من الرجال الذين يرتدون ملابس برتقالية، ما يشير إلى أنهم من المعتقلين لدى التنظيم، وتم إعدامهم ميدانياً لوجود آثار اطلاق رصاص في الرأس ، مشيرا إلى العثور على عدد من النساء اللواتي تم ايضاً إعدامهن وبعضهن قتلن رجماً بالحجارة من خلال كسر الجمجمة .

ويؤكد المصدر أن هذه المقبرة هي جزء من مقابر أخرى موجودة في منطقة معسكر الطلائع حيث تم انتشال أكثر من 3500 جثة خلال الأشهر الماضية.

ويعتبر معسكر الطلائع جنوب غرب مدينة الرقة أبرز مواقع التنظيم الذي كان يتخذ منه مركزاً للتدريب وتعليم القتال للأطفال الذين كان يتم تنسيبهم إلى تنظيم داعش ويعرفون باسم أشبال الدولة.

وكان فريق الاستجابة الأولية عثر على حوالي خمسة آلاف جثة في تسع مقابر في مدينة الرقة أبرزها مقبرة البانوراما على مدخل مدينة الرقة الجنوبي إضافة إلى المئات في مقبرة ملعب الرشيد وسط مدينة الرقة.

وسيطر تنظيم داعش على مدينة الرقة في الرابع من الشهر الأول عام 2014 وطرد التنظيم من المدينة على يد قوات سوريا الديمقراطية في 20 أكتوبر عام 2017 حيث سقط آلاف القتلى والجرحى من المدنيين ومقاتلي تنظيم داعش.