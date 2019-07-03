متحدث قضائي تونسي: القضاء على العقل المدبر للتفجيرات وإيقاف 8 متورطين

تونس - (د ب أ):

أعلن متحدث قضائي في تونس اليوم الأربعاء عن إيقاف ثمانية أشخاص على صلة بتفجيرات الخميس الماضي وأمس الأربعاء عقب القضاء على العقل المدبر الذي يقف وراءها.

وقال المتحدث سفيان السليطي اليوم إن المداهمات الأمنية مكنت من إيقاف متورطين على صلة بتفجيري الخميس الماضي اللذين استهدفا سيارة أمنية في الشارع الرئيسي الحبيب بورقيبة ومدخلا لمقر أمني وسط العاصمة، خلفا قتيلا وثمانية جرحى.

وأضاف السليطي، في تصريح إذاعي، إن الإيقافات قادت إلى معرفة العقل المدبر أيمن السميري، وملاحقته والقضاء عليه ليل أمس الأربعاء في منطقة حي الانطلاقة غرب العاصمة وهو يحمل حزاما ناسفا.

كما أفاد المتحدث بأن الإيقافات مكنت كذلك من الكشف عن مستودع لمتفجرات شديدة الانفجار وضبط معدات أخرى في منطقة باب الجديد بوسط العاصمة.