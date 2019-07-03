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    الصين تحتج رسميًا على تصريحات بريطانيا حول هونج كونج

    01:37 م الأربعاء 03 يوليو 2019
    الصين تحتج رسميًا على تصريحات بريطانيا حول هونج كونج

    وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت في شمال لندن

    بكين- (أ ف ب):

    أعلنت الصين، الأربعاء، أنها تقدّمت باحتجاج رسمي إلى لندن بعدما حذر وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، بكين من "عواقب وخيمة" إذا خالفت اتفاق إعادة هونج كونج إلى سيادتها.

    وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج في لقائه الدوري مع الصحافيين "يبدو أنه يعيش في الخيال بشأن المجد البائد للاستعمار البريطاني ويلجأ إلى العادة السيئة في التحدث بفوقية عن شؤون دول أخرى".

    وكان هانت حذر الصين الثلاثاء من "العواقب الوخيمة" لعدم احترامها اتفاقا موقعاً في عام 1984 يضمن الحريات في هونج كونج.

    وقال هانت إن "هونج كونج جزء من الصين، علينا تقبل ذلك. لكن حريات هونج كونج منصوص عليها في إعلان مشترك. ننتظر أن يتم احترام هذا الإعلان الملزم قانوناً، وفي حال لم يحصل ذلك، ستكون هناك عواقب وخيمة".

    وبموجب اتفاق عام 1984 الموقع بين لندن وبكين تتمتع هونج كونج بشبه استقلال وبحريات غائبة في الصين القارية، مبدئياً حتى عام 2047.

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