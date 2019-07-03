عشرات الآلاف يُشيّعون نجل حاكم الشارقة (صور وفيديو)

كتبت- رنا أسامة:

شيع عشرات الآلاف جثمان نجل حاكم الشارقة، الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، الأربعاء، بعد أداء الصلاة عليه، في التاسعة من صباح اليوم، داخل مسجد الملك فيصل بإمارة الشارقة.

حضر الجنازة كلٍ من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى حاكم الشارقة، والشيخ حميد بن راشد النعيمى حاكم عجمان، والشيخ سعود بن راشد المعلا حاكم أم القيوين، والشيخ سعود بن صقر القاسمى حاكم رأس الخيمة، ثم توجّهوا إلى مقبرة الجبيل ليواري جثمان الفقيد الثرى.

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وتوفي القاسمي (39 عامًا) يوم الاثنين في العاصمة البريطانية لندن. وأمر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، بتنكيس الأعلام وإعلان الحِداد لمدة ثلاثة أيام، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

ولا تزال مُلابسات الوفاة غير واضحة، فيما لم تُعلن بعد رسميًا أسبابها.

واشتهر خالد بعمله في مجال تصميم الأزياء العالمية، وقد أسس في عام 2008 شركة في هذا المجال عُرِفت باسم "بيت أزياء قاسمي".

وُلِد الشيخ القاسمي عام 1980، ودرس الفرنسية والإسبانية في جامعة "كوليدج لندن"، وحصل على درجة جامعية في الهندسة المعمارية في رابطة علوم الهندسة المعمارية بلندن، وفق موقع بيت أزياء "قاسمي".

وعَمل القاسمي في مجال تصميم الأزياء الرجالية، وكان أول مصمم عربي يشارك في فعاليات "أسبوع لندن للأزياء الرجالية" ببريطانيا، وكانت تصاميمه تثير الانتباه والإعجاب، بحسب المتابعين، لأنه كان يمزج في تصاميمه بين الحياة البدوية والمعاصرة.

كما شارك في "أسبوع الموضة بباريس" كأول مصمم خليجي يشارك في عرض تصاميمه لخريف عام 2010 في أحد أكبر دور العرض العالمية.

وبحسب تقارير محلية، قدّم القاسمي تصاميم من أزيائه للعديد من المشاهير والنجوم العالميين والأوروبيين مثل ليدي جاجا، والمغنيتين البريطانيتين فلورتس ويلج، وشيريل كول.