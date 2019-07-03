وفد من الجامعة العربية يلتقي القوى السياسية السودانية اليوم

الخرطوم - (د ب أ):

يبدأ وفد من الجامعة العربية، برئاسة خليل الزوارني الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بالجامعة العربية، اليوم الأربعاء لقاءات مع المسؤولين السودانيين والقوى السياسية، في إطار جهود الجامعة لدفع مساعي التوافق الوطني في السودان.

ويضم وفد الجامعة العربية الذي وصل إلى السودان مساء أمس، في زيارة تستمر لمدة ثلاثة أيام، كلا من الوزير المفوض زين الصبان ومدير إدارة القرن الأفريقي والسودان بالجامعة العربية.

كان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط قام بزيارة للسودان منتصف يونيو الماضي والتقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان وعددا من قيادات قوى إعلان الحرية والتغيير.

وكان أبو الغيط أكد أن زيارته "جاءت في سياق الالتزام الكامل لجامعة الدول العربية بمساندة السودان والوقوف معه ومع شعبه في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به، وانطلاقا من حرص الجامعة الأصيل والثابت على أمن واستقرار السودان وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية".