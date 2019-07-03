رئيسة حزب ميركل: المستشارة بخير

برلين - (د ب أ):

أكدت أنيجريت كرامب كارينباور، رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن الحالة الصحية للمستشارة جيدة، بعد نوبة الارتجاف التي تعرضت لها الخميس الماضي.

وقالت كرامب كارينباور، في تصريح لصحيفة "بيلد" نشرته الصحيفة اليوم الأربعاء: "الحالة الصحية لأنجيلا ميركل مستقرة".

تابعت رئيسة الحزب: "تهاتفنا مرارا في جميع الأيام التي زرت خلالها إسرائيل، وهي بحالة جيدة".

وعلقت كرامب كارينباور على الاهتمام العالمي الذي حظيت به الحالة الصحية للمستشارة الألمانية بالقول إن ذلك دليل على مدى "روعة الدور المهم الذي تلعبه ميركل في العالم" وأضافت: "فالأضواء مسلطة عليها".

وكانت ميركل قد تعرضت الخميس الماضي لنوبة ارتجاف خلال حضورها مراسم أداء وزيرة العدل الجديدة، كريستينه لامبريشت، اليمين الدستورية في قصر الرئاسة الألمانية، وذلك قبل وقت قصير من مغادرتها ألمانيا متجهة لليابان، لحضور قمة العشرين.

وأكدت ميركل خلال قمة العشرين بمدينة أوساكا، أن حالتها الصحية جيدة.

وزارت كرامب كارينباور إسرائيل من الأحد حتى أمس الثلاثاء.