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    وزير الزراعة الإسرائيلي يقتحم باحات الأقصى ويؤدي طقوسا تلمودية

    09:53 ص الأربعاء 03 يوليو 2019
    وزير الزراعة الإسرائيلي يقتحم باحات الأقصى ويؤدي طقوسا تلمودية

    أوري أرئيل

    رام الله – (أش أ):

    اقتحم وزير الزراعة الإسرائيلي "أوري أرئيل"، صباح اليوم الأربعاء، برفقة عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، حيث أداوا طقوسا تلمودية، وأكدت مصادر مقدسية أن عملية الاقتحام تمت بحماية مشددة من شرطة سلطات الاحتلال الخاصة.

    وتسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي - من خلال الاقتحامات شبه اليومية - لتقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا بين المسلمين واليهود كما فعلت في المسجد الإبراهيمي في الخليل جنوبي الضفة الغربية.

    ويقصد بالتقسيم الزماني، تقسيم أوقات دخول المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود. أما التقسيم المكاني فيقصد به تقسيم مساحة الأقصى بين الجانبين، وهو ما تسعى إسرائيل لفرضه، ويعتبر تعديا على هوية المسجد واستفزازا لمشاعر المسلمين، إلى جانب تدخلها المباشر في إدارة المسجد وعمل الأوقاف الإسلامية.

    ويزعم اليهود أن لهم "هيكلا" أو "معبدا" كان موجودا مكان المسجد الأقصى وبناه سيدنا سليمان عليه السلام، لذلك يسعون لإعادة بناء المعبد المزعوم كهدف استراتيجي، من خلال الاقتحامات التي يقومون بها والتي ازدادت وتيرتها مؤخرا.

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    أوري أرئيل وزارة الزراعة الإسرائيلية باحات الأقصى المسجد الأقصى

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