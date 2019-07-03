​"الداخلية التونسية": لا صحة لوجود إمرأة كانت ترافق الإرهابي "السميري" أو ارتدائه زيا نسائيا

تونس - (أ ش أ):

نفت وزارة الداخلية التونسية ما تم تداوله بشأن وجود إمرأة كانت ترافق الإرهابى "أيمن السميري"، الذي تمت تصفيته مساء أمس أو ارتدائه زيا نسائيا.

وقالت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء - إنه "إثر عملية مطاردة مطولة للعنصر الإرهابي الفار أيمن السميري، تمت محاصرته من قبل دوريات تابعة للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة التابعة للإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني مساء أمس الثلاثاء بحي الإنطلاقة بالعاصمة، وأثناء إطلاق النار عليه؛ عمد إلى تفجير نفسه باستعمال حزام ناسف كان يرتديه"، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أية خسائر بشرية.

يذكر أنه تم القضاء أمس على الإرهابي الخطير أيمن السميري بعد يوم من إصدار وزارة الداخلية بلاغا دعت فيه إلى التبليغ عن هذا الإرهابي، وهو يدعى أيمن بن الحبيب بن الخذيري السميري من مواليد 19 مارس 1996 وكان يقطن في حي إبن خلدون بتونس.