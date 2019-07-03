​3 فصائل مسلحة في إندونيسيا تشكل "جيشا" تحت قيادة واحدة

جاكرتا - (د ب أ):

شكّلت ثلاثة فصائل مسلحة تقاتل من أجل الاستقلال في إقليم بابوا الإندونيسي، "جيشا" تحت قيادة واحدة، حسبما أعلنت الحركة الانفصالية.

وأعلنت الفصائل عن تشكيل "جيش غرب بابوا" تحت القيادة السياسية لحركة التحرير المتحدة لغرب بابوا، في أول مايو، وفق ما أعلنت الحركة في بيان حصلت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء.

وجاء في البيان: "لأول مرة في تاريخ غرب بابوا، ستتحد الجماعات المسلحة لغرب بابوا تحت قيادة موحدة".

وأضاف أن هذا الإعلان "يدفع البلاد خطوة أقرب نحو تشكيل دولة مستقلة".

وقال قائد الحركة، بيني ويندا، المقيم في بريطانيا، في البيان إن الحركة "مستعدة لتشكيل غرب بابوا مستقلة. نحن متحدون سياسيا وعسكريا الآن".

وتابع: "يمكن للمجتمع الدولي الآن أن يرى بلا شك أننا مستعدون للسيطرة على بلادنا".

وعززت قوات الأمن الإندونيسية عملياتها في بابوا بعد أن قتل متمردون انفصاليون نحو 24 عاملا يقومون بشق طريق في ديسمبر.