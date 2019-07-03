مقتل 2 من الحرس الثوري الإيراني في اشتباكات مع جماعة كردية شمالي غرب البلاد

مقتل 2 من الحرس الثوري الإيراني في اشتباكات مع جما

طهران - (أ ش أ):

أفادت مصادر إعلامية إيرانية اليوم (الأربعاء) بمقتل اثنين من قوات الحرس الثوري في اشتباكات مع جماعة كردية مسلحة خلال عملية أمنية شمالي غرب البلاد.

ونقلت قناة ( الحرة ) الاخبارية عن هذه المصادر قولها إن الاشتباكات وقعت في منطقة تشالدران في إقليم أذربيجان الغربي بينما كان المسلحون يحاولون التسلل إلى إيران.

ووفقا للمصادر الإعلامية فإن عددا آخر من المسلحين أصيبوا خلال الاشتباكات ، وأن الحرس الثوري تمكن من مصادرة بعض الأسلحة والمتفجرات وأنظمة الاتصالات.