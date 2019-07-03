تركيا: اعتقال 63 شخصا بتهمة الوقوف وراء انقلاب 2016

أنقرة - (أ ش أ):

اعتقلت السلطات التركية 63 شخصا ولا تزال تلاحق 89 آخرين لتوقيفهم في جميع أنحاء البلاد في إطار التحقيقات التي تستهدف مؤيدي حركة الداعية فتح الله جولن داخل الجيش المتهمين بالوقوف وراء محاولة انقلاب 2016.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" اليوم (الأربعاء) أن النيابة العامة في إزمير وقونية أصدرتا مذكرات اعتقال بحق 42 و40 من أفراد القوات المسلحة على التوالي.

كما أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول في بيان أنه يبحث عن 40 جنديا، بعضهم تم تسريحهم بالفعل.