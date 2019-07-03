  • عاجل:حرارة ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عزت أبو عوف ثورة 30 يونيو ترامب في كوريا الشمالية عمرو وردة ريهام سعيد أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة الطقس الاحتجاجات في السودان نتيجة أولى ثانوي هجمات ناقلات النفط

    تركيا: اعتقال 63 شخصا بتهمة الوقوف وراء انقلاب 2016

    07:44 ص الأربعاء 03 يوليو 2019
    تركيا: اعتقال 63 شخصا بتهمة الوقوف وراء انقلاب 2016

    الشرطة التركية

    أنقرة - (أ ش أ):

    اعتقلت السلطات التركية 63 شخصا ولا تزال تلاحق 89 آخرين لتوقيفهم في جميع أنحاء البلاد في إطار التحقيقات التي تستهدف مؤيدي حركة الداعية فتح الله جولن داخل الجيش المتهمين بالوقوف وراء محاولة انقلاب 2016.

    وذكرت قناة "سكاي نيوز" اليوم (الأربعاء) أن النيابة العامة في إزمير وقونية أصدرتا مذكرات اعتقال بحق 42 و40 من أفراد القوات المسلحة على التوالي.

    كما أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول في بيان أنه يبحث عن 40 جنديا، بعضهم تم تسريحهم بالفعل.

    هذا المحتوى من

    السلطات التركية محاولة انقلاب فتح الله جولن

    الخبر التالى:

    ​مقتل شخصين في إطلاق نار بمطار مدينة "لاهور" الباكستانية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان