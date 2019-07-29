ترامب: الإيرانيون لم يفوزا أبدًا في حرب ولم يخسروا مفاوضات

القاهرة – مصراوي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إن الإيرانيين لم يفوزا في حرب أبدًا، وذلك في ظل التوترات المتصاعدة في منطقة الخليج العربي.

وذكر ترامب في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر "تذكروا.. الإيرانيون لم يفوزوا بحرب أبدًا، لكنهم لم يخسروا أي مفاوضات!".

يأتي ذلك في وقت تتوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران بعد انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي، وبدء طهران في رفع معدل انتاج اليورانيوم.

ونقلت أمريكا وبريطانيا قطعًا حربية إلى منطقة الخليج العربية للحفاظ على سلامة الملاحة بالمنطقة، في وقت احتجزت فيه السلطات البريطانية بمنطقة جبل طارق على ناقلة نفط إيرانية، لترد طهران باحتجاز ناقلة بريطانية في الخليج.