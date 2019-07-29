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    هذا ما قالته زوجة ماجد المصري عن تكريمه بـ"جرش"؟

    10:57 م الإثنين 29 يوليو 2019
    هذا ما قالته زوجة ماجد المصري عن تكريمه بـ"جرش"؟

    ماجد المصري

    كتبت - بهيرة فودة:

    نشرت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري، مقطع فيديو، عبر حسابها على "إنستجرام"، لتكريم زوجها في مهرجان "جرش" بالأردن في دورته الـ 34.

    ظهر المصري في الفيديو يتلقى التكريم، الذي علقت أبو نصر عليه قائلةً: "شكرًا للشعب الأردني على التكريم، في مهرجان جرش بالأردن عن مسلسل (زلزال)".

    وأضافت: "ألف مبروك حبيبي من نجاح لنجاح دايمًا يا رب".

    جاء تكريم ماجد المصري على هامش مهرجان السينما للفيلم القصير في أولى دوراته، والذي يقيمه مهرجان جرش للثقافة والفنون.

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    رانيا أبو النصر ماجد المصري إنستجرام مسلسل زلزال
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