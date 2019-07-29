  • عاجل:تعرف على الدرجات التفصيلية لطقس الثلاثاء

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    القمة 118 تنقلات الداخلية فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    ليس مشهدًا من "السرعة والغضب".. ضبط سائق بالسعودية بعد حادث مروع (فيديو)

    10:31 م الإثنين 29 يوليه 2019
    ليس مشهدًا من "السرعة والغضب".. ضبط سائق بالسعودية بعد حادث مروع (فيديو)

    صورة من محتوي الفيديو

    القاهرة – مصراوي:

    قالت صحيفة عكاظ السعودية إن السلطات في المملكة ضبطت سائق متهور في مدينة جازان، وذلك بعد تسببه في حادث لسرعته الجنونية.

    وانتشر عبر موقع سناب شات للتواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة مقطع فيديو لسيارة تتحرك بسرعية رهيبة حاولت المرور بين سيارتين لكنها اصطدمت بواحدة لتدفعها نحو جانب الطريق، فاقتلعت الأخيرة عمود إنارة.

    وكتبت صحيفة عكاظ، الإثنين، إن مقطع الفيديو ليس مشهدًا من فيلم السرعة والغضب"، لكنه لسائق متهور على طريق "جازان – صبيا" جنوبي المملكة أسفر عن مقتل شخص وإصابة 4 على الأقل.

    التقط الفيديو سائق سيارة كانت خلف الواقعى، وأظهر الفيديو الذي لا يتخطى عشر ثوان الحادث.

    ولم يتضح بعد العدد الدقيق لضحايا الحادث، فيما أفادت مصادر مطلعة بأنه أودى بحياة أحد سالكي الطريق.

    حادث سير السعودية سناب شات فيلم السرعة والغضب مواقع التواصل الاجتماعي

    الخبر التالى:

    هذا ما قالته زوجة ماجد المصري عن تكريمه بـ"جرش"؟
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان