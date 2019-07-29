الملك سلمان يؤدي صلاة الجنازة على الأمير بندر بن عبد العزيز بالمسجد الحرام

القاهرة – مصراوي:

أدى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، الإثنين، مع جموع المصلين في المسجد الحرام صلاة الميت على الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) صورا لظهور الملك سلمان خلال صلاة الجنازة.

وتوفي الأحد، الأمير بندر بن عبد العزيز، الأخ الأكبر للعاهل السعودي، ووالد الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض.

وأصدر الديوان الملكي السعودي بيانًا حول وفاة الأمير بندر، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، وجاء فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الأحد الموافق 25 / 11 / 1440هـ صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - بعد صلاة العشاء ليوم غدٍ الاثنين الموافق 26 / 11 / 1440هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة".

والأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود، 96 عاما، هو الابن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور، وترتيبه بين اخوته بعد الملك فهد مباشره ووالدته هي الأميرة بزة الثني.