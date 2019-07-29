اليابان: إطلاق كوريا الشمالية لصاروخين باليستيين يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن

طوكيو - (أ ش أ)

قال وزير الدفاع الياباني، تاكيشي إيوايا، اليوم الاثنين، إن القذيفتين اللتين أطلقتهما كوريا الشمالية يوم الخميس الماضي كانتا صاروخين باليستيين قصيري المدى، مشددًا على أن إطلاقهما يعدّ "انتهاكا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأنه أمر مؤسف للغاية".

وأضاف وزير الدفاع الياباني - في مؤتمر صحفي حسبما نقل موقع (نيبون دوت كوم) الياباني - أن بلاده تقدمت باحتجاج ضد كوريا الشمالية عبر البعثات القنصلية في العاصمة الصينية بكين.

وحددت كوريا الجنوبية القذائف بأنها نوع جديد من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى منذ يوم الخميس، لكن طوكيو تمهّلت في إصدار حكمها حرصا على سير الجهود المبذولة على صعيد محادثات السلام التي تجريها واشنطن مع بيونج يانج.