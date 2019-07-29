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وزير خارجية إسبانيا يشيد بالدور المصري في المنطقة

07:01 م الإثنين 29 يوليه 2019
وزير خارجية إسبانيا يشيد بالدور المصري في المنطقة

جوسيب بوريل

القاهرة - (أ ش أ)

أجرى وزير الخارجية سامح شكري اليوم الاثنين ، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإسباني "جوزيب بوريل".

صرح بذلك المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.

وقام الوزير شكري بتهنئة "بوريل" على ترشيحه مؤخراً لِمَنصب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، معرباً عن التطلع نحو استمرار الدفع قدماً بجهود الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بكافة مناحي الشئون الخارجية والعمل على المساهمة الإيجابية الفعّالة في حلحلة القضايا الدولية المختلفة.

وأكد شكري على تقديره للمستوى المتميز للعلاقات المصرية الإسبانية بمختلف جوانبها، مشيراً إلى تطلع الجانب المصري لتعزيز الاستثمارات الإسبانية بمصر بما يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين.

وقام وزير الخارجية بدعوة نظيره الإسباني لزيارة مصر في أقرب فرصة.

ومن جانبه، أكد وزير خارجية إسبانيا على اعتزاز بلاده بالعلاقات المتينة مع مصر، مشيداً بالدور المصري في المنطقة، حيث حرص على التعرُف على وجهة النظر المصرية تجاه القضايا الإقليمية.

هذا المحتوى من

سامح شكري وزارة الخارجية جوزيب بوريل أحمد حافظ

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